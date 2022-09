Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rechute lourdement, jusque vers 25.800, -4,5% hebdo information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute lourdement, jusque vers 25.800, avant d'en terminer en repli de -1,83% à 25.937, ce qui porte ses pertes à -4,5% en hebdo et à -7,8% sur le mois de septembre.

Le retracement du plancher des 25.750 du 12 mai et 20 juin dernier a bien eu lieu, à 0,2% près, ce qui n'exclut pas un re-test encore plus précis, voir une incursion vers 25.700.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.75%