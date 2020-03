Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rechute initiale de -4% mais limite la casse à -1,6% Cercle Finance • 30/03/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Le Nikkei a reperdu jusqu'à -4% (à 18.578 au plus bas), c'est à dire l'intégralité des +3,9% (à 19.389) engrangés vendredi avant de réduire nettement ce repli, à -1,57%, vers 19.085 C'est un coup d'arrêt la hausse mais pas encore une inversion de tendance caractérisée: en cas de rechute, le prochain objectif pourrait être 18.100, le'gap' ouvert mercredi dernier lequel pourrait constituer un support utile

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.57%