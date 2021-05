Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rechute en intraday sous 28.000, -1,3% au final Cercle Finance • 19/05/2021 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,3% vers 28.044 après avoir perdu jusqu'à -2% en séance (à 27.843Pts). La structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) reste valide, le Nikkei semble de surcroît incapable de remonter au contact de l'ex plancher des 28.508 du 21 avril dernier. Le scénario le plus probable reste le comblement du 'gap' des 27.200 du 6 janvier... puis de celui des 26.854 du 28/12/2020

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.28%