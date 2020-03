Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rechute de -1,22% à contre-courant Cercle Finance • 03/03/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le Nikkei ricoche sous 21.720 et ne parvient pas s'en aller refermer le 'gap' des 21.844 du 27/02 (l'objectif suivant aurait été le test de l'ex-résistance des 22.160 du 26 septembre 2019). Le Nikkei se replie de -1,22%, à contre courant du redressement historique du Dow Jones de +5,1%. Pire, il clôture même au plus bas du jour à 21.082 et affiche -10,9% depuis le 1er janvier contre -6,4% pour le Dow Jones. La sortie 'par le bas' du corridor 24.100/22.900 induisait un potentiel de repli 'mécanique' vers 21.700, niveau de soutien compromis par 2 fois: le Nikkei reste susceptible d'aller tester le support des 20.400.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.22%