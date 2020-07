Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rechute de -1,15% sous, les 22.400 Cercle Finance • 29/07/2020 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,15% sous, les 22.400 et enfonce nettement le support ascendant oblique court terme qui gravite désormais vers 22.750Pts. Un potentiel triangle haussier se transforme dans le meilleur des cas en canal de consolidation latéral avec les 22.000 en guise de plancher. Le Nikkei restait vulnérable à toute résurgence d'une pression baissière sous ce seuil avec la perspective d'un comblement de 2 'gaps' majeurs restés béants au-dessus de 21.475 le 27 mai puis 20.740 le 25 mai.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.15%