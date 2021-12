Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rechute de -0,65% à 27.753 information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -0,65% à 27.753, effaçant les +0,4% gagnés la veille: c'est la 4ème séance de repli sur 5, pour un repli cumulé de -5,9% en une semaine. Le Nikkei semble de nouveau disposé à retracer le plancher des 27.528 du 6 octobre et peut être celui des 27.000 du 20 août. La cassure du support oblique (28.250 désormais) confirme la tendance baissière, avec un objectif à 27.450 (double support intraday des 13 mai et 6 octobre), puis 27.000, plancher du 28 août dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.65%