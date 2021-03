Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rebondit mais plafonne rapidement sous 29.600 Cercle Finance • 03/03/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit (+0,5%) mais plafonne rapidement sous 29.600 et en termine à 29.560. Le récent 'gap' de rupture des 30.044 n'est toujours pas comblé. En cas de rechute sous 28.966, le Nikkei devrait combler le 'gap' situé vers 28.785 (du 5 février) : c'est le seuil à partir duquel la tendance moyen terme à son tour pourrait être menacée avec 27.663 (plancher du 29 janvier) puis le 'gap' des 26.864 du 28/12/2020 en ligne de mire.

