Nikkei : rebondit de presque +11%, retrouve niveau du 11/01

(CercleFinance.com) - Tokyo rebondit de +10,2% vers 34.675 (et jusque à +11% en séance à 34.911) au lendemain d'un plongeon de -12,4% (après -6% vendredi, soit -18,2% sur 48H).

Ce krach -car il s'agit bien de cela- avait effacé en 48H tous les gains annuels, le Nikkei affichant soudain -6% depuis le 1er janvier pour retrouver ses niveaux du 1er novembre 2023.



Avec le sursaut du jour, l'année 2024 repasse positive de +3,6%, mais c'est une mince consolation par rapport aux 25% perdus la veille depuis les sommets... et le bilan sur les 5 dernières séances reste de -10%.

Le Nikkei refranchit l'ex-résistance des 33.630 des 15/09 et 24/11/2023 pour retrouver ses niveaux du 11 janvier en intraday (34.850).

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 34.850 du 11 janvier puis des 35.360 du 11 janvier : la période du 4 au 15 janvier avait donné lieu à un mini-krach à la hausse de +2.800Pts.

L'autre 'gap' à combler reste celui ouvert la veille sous 35.880 (en fait, c'est par rapport à la clôture du vendredi 2 août).



En cas de rechute ultérieure, l'objectif sera le comblement du 'gap' des 30.973 du 31 octobre 2023, le suivant sera le retracement du plancher des 30.650 des 4 et 26 octobre 2023.







