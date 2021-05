Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rebondit de 2,3% vers 28.084, repli hebdo de -4,3%. Cercle Finance • 14/05/2021 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +2,32% à 28.084, réduisant son repli hebdo à -4,35%. L'indice semble avoir trouvé un 1er point bas à 27.385 jeudi matin mais le signal baissier validé par la cassure des 28.400, confirmé par celle du plancher des 27.650 de fin janvier reste d'actualité. La structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 27.200 du 6 janvier... puis de celui des 26.854 du 28/12/2020.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.32%