Nikkei : rebondit de +1%, malgré une forte secousse sismique information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend +1% à 28.029 -malgré un fort séisme dans l'Est du pays jeudi soir, qui n'a heureusement pas engendré de tsunami, mais n'inverse pas sa tendance baissière, et lui faudrait pour cela aller au-delà de 28.300. Le Nikkei semble toujours exposé au retracement du plancher des 27.528 du 6 octobre et peut être celui des 27.000 du 20 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.00%