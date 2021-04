Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rebondit de +0,72% vers 29.389 Cercle Finance • 01/04/2021 à 08:40









(CercleFinance.com) -Le Nikkei rebondit de,72% vers 29.389, effaçant une bonne partie des 0,85% perdus la veille (rien d'extraordinaire), mais ce qui est singulier, c'est l'écart de performance avec le Topix qui lui ne reprend que 0,27% à 1.959Pts. Le Nikkei a donc suivi le Nasdaq (+1,54%) tandis que le Topix a évolué en parallèle avec le S&P500 (+0,36%). Le Nikkei s'est hissé en séance jusque vers 29.585 mais il a manqué 0,25% pour refermer le 'gap' des 29.650Pts. Le risque de consolidation moyen terme serait validé par la cassure des 28.400 (le 'M' baissier sous 30.500 se confirmerait) : il reste une marge de sécurité de 4%... donc pas d'inquiétude

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.72%