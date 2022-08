Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: rebondit de +0,53%, renoue avec les 27.600 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 09:37









(CercleFinance.com) - Les tensions sino-américaines autour de Taïwan retombent, Nancy Pelosi a rencontré la 1ère Ministre de l'île puis les dirigeants de TSMC (1er producteur de semi-conducteurs ultra-fins) sans que la Chine soit allée jusqu'à déclencher des 'incidents', se contentant d'une 'démonstration de force'.



Le Nikkei rebondit de 0,53% à 27.742 et se replace au-dessus du support court terme des 27.600.

Le Nikkei pourrait revenir combler le 'gap' des 27.043 du 19 juillet avant de poursuivre en direction de 26.500.







