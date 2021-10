Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rebondit de 0,35% mais semaine négative de -0,9% information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo a fini la semaine en hausse de +0,35% à 28.805, à l'issue d'une séance bien plus volatile que les précédentes puisque le Nikkei aura fluctué entre 28.550 et pratiquement 29.000 au plus haut du jour. La semaine s'achève sur un repli global de -0,9%, la rechute pourrait se poursuivre en direction des 28.476Pts, le 'gap' du 14/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.34%