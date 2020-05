Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rajoute +0,7% (à 21.420), +5% en 3 séances Cercle Finance • 27/05/2020 à 09:11









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute +0,7% (à 21.420) aux +4,25% gagnés en 48H et a largement franchi le cap des +5% en séance en intraday (à 21.415) L'indice déborde l'ex-plancher du 4 octobre 2019 à 21.278 et se dirige vers un test du zénith d'ouverture des 21.650Pts du 3 mars dernier, l'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 21.844Pts du 27/28 février.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.70%