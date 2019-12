Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : quasi statu-quo, -0,1% à 23.410 Cercle Finance • 10/12/2019 à 13:49









(CercleFinance.com) - Le Nikkei observe un quasi statu-quo: -0,1% à 23.410. L'indice se maintient au niveau du 27 novembre. Le scénario du double-top intraday sous 23.560/23.600 (08/11 et 26/11) ou de clôture (double zénith des 23.520/23.530 des 12/11 et 02/12) reste d'actualité mais se transformerait en triple-top potentiel. Un signal baissier serait validé sous 20.040, et le Nikkei pourrait s'en aller combler le 'gap' des 22.220 du 15 octobre. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 21.820 du 11 octobre.

