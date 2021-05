Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : quasi stagnation après test des 28.584 Cercle Finance • 24/05/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo grappille +0,17% à 28.364 à l'issue d'une séance modérément volatile où le Nikkei aura fluctué entre 28.212 et 28.584 (inscrivant un éphémère zénith un peu au-delà de l'ex plancher des 28.508 du 21 avril dernier). Le Nikkei progresse ainsi de +1% sur les 6 dernière séances mais n'invalide pas la structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04). Le scénario le plus probable reste le comblement du 'gap' des 27.200 du 6 janvier... puis de celui des 26.854 du 28/12/2020

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.17%