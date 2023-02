Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : quasi flat, préserve in extremis le support 27.325 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de 0,1% (à 27.424): le support des 27.325 a de nouveau été menacé (27.292 au plus bas) mais il a été préservé au final (classique scénario de 'cassure/réintégration').

Il reste difficile d'écarter un prochain comblement du 'gap' des 26.938 du 21 janvier puis des 26.553 du 20 janvier.

Le principal support moyen terme demeure 25.700 des 4 janvier 2023 puis des 20 mai, 10 juin, 3 octobre 2022.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.