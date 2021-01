Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : pulvérise la résistance des 27.600, culmine à 28.139 Cercle Finance • 08/01/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - La fusée haussière japonaise enclenche la post-combustion : le Nikkei ouvre un 'gap' au-dessus de 27.625 et s'envole de +2,36% vers 28.139 pour terminer au plus haut du jour, de la semaine (+2,6%) et depuis 30 ans. Le Nikkei efface ainsi son précédent record de 30 ans du 29/12 à 27.600Pts de fin décembre : plus aucun obstacle graphique en vue avant les 29.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.36%