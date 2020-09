Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : pullback vers 23.205 mais score hebdo positif +1,4% Cercle Finance • 04/09/2020 à 09:21









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,1% vers 23.205, effaçant les +0,94% gagnés la veille, et surtout invalidant le franchissement de la double résistance estivale des 23.400/23.400. Le scénario de double-top pourrait donc être toujours 'vivant', et le franchissement du 3 septembre un simple 'soulèvement', oui plutôt un piège. Le Nikkei ne devait plus rencontrer d'obstacle avant les 24.000 et retracer le zénith des 24.100 des 17 décembre et 20 janvier: ce scénario est donc clairement remis en cause. La semaine s'achève cependant sur un gain de de +1,4% alors que les places occidentales sont soit stables en hebdo (Paris), soit en net repli (Wall Street). En cas de poursuite de la consolidation, le premier objectif demeure le comblement du 'gap' des 22.436 du 7 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.11%