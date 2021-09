Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : préserve in extremis les 30.000Pts information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,57%) met un terme à une série de 8 séances de hausse consécutive (+2.700Pts repris, soit plus de 9%) et consolide sans intensité à l'issue d'une séance en mode 'camisole algorithmique' : Tokyo a fluctué au sein d'un étroit corridor 29.909/30.097. Le Nikkei marque une pause: le prochain objectif -désormais tout proche- n'est autre que le retracement du zénith des 30.467 du 16 février. Mais attention, le Nikkei vient de laisser 3 'gaps' béants à la hausse, au-dessus de 29.705 le 6/9, 29.149 le 3/9 et enfin 28.159 le 31/8.

