Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : préserve au final le palier des 19.000 Cercle Finance • 22/04/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Le Nikkei a reculé de -2% jusque vers 18.858 avant de limiter la casse, à -0,75%, vers 19.138: il est vrai que le Japon est par excellence le pays le mieux à même de profiter de la chute du prix du pétrole, n'étant que partiellement ralenti par des mesures de précautions face au Covid-19. Le Nikkei reste en zone 'neutre', au contact d'un support oblique issu des 2 points bas (16.552 du 19 mars et 17.820 du 3 avril) mais reste en capacité d'aller tester l'ex-plancher des 20.200 de l'été 2019 dans la foulée.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.74%