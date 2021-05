Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : positif mais volatilité intraday largement éteinte. Cercle Finance • 25/05/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo grappille +0,67% à 28.553 à l'issue d'une séance très peu volatile où le Nikkei aura fluctué entre 28.444 et 28.577 (0,4% d'écart, très exactement). Le Nikkei n'invalide pas la structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) et il en sera ainsi tant que l'indice n'aura pas refranchi au moins la résistance des 25.800 du 15 au 25 janvier. Le scénario le plus probable reste le comblement du 'gap' des 27.200 du 6 janvier... puis de celui des 26.854 du 28/12/2020

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.67%