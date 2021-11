Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : plus lourd repli annuel, -2,53% à 28.752 information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le Nikkei dévisse de -3% jusque sur 28.600 mais limite un peu la casse au final avec -2,53% à 28.752. L'émergence d'un nouveau variant de Covid en Afrique du Sud (pourtant connu la veille) provoque un vent de panique et la plus lourde chute 'intraday' des indices boursiers -et du Nikkei- cette année (il avait perdu 2,49% le 13/05). L'indice pulvérise au passage un support situé vers 29.100 (support du 10/11) et devrait poursuive sa consolidation en direction de 28.200.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.53%