Nikkei : plonge jusque vers 22.950, en termine à 23.203Pts

(CercleFinance.com) - Le Nikkei a plongé jusque vers 22.950, perdant 500Pts au moment où les 1ers missiles iraniens s'abattaient sur les base US en Irak, mais les pertes se sont réduites au final à -1,6% et l'indice en termine à 23.203Pts Le Nikkei s'éloigne cependant du 'gap' des 23.656 ouvert à la baisse lundi et de la résistance des 23.600. Le Nikkei a bien failli casser violemment le 'gap' des 23.040Pts... c'est à dire l'ex-plancher du 21/11. En cas d'enfoncement, le Nikkei s'en irait refermer le 'gap' des 22.220 du 15/10/2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.57%