Nikkei : petite pause de -1,15% à l'approche des 20.000

(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -1,15% vers 19.662 mais ne revient pas combler le 'gap' des 19.362. Une pause dans une tendance encore haussière qui devrait se prolonger pour lui permettre d'aller tester l'ex-plancher des 20.200 de l'été 2019 dans la foulée.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.15%