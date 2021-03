Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : perd moins de 1%, une pause dans la remontée Cercle Finance • 31/03/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -0,85% vers 29.179, sans être parvenu à refermer le 'gap' des 29.650Pts malgré 3 tentatives. Le risque de consolidation moyen terme serait validé par la cassure des 28.400 (le 'M' baissier sous 30.500 se confirmerait) : il reste une marge de sécurité de 4%... donc pas d'inquiétude

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.86%