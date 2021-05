Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : perd 0,92% mais confirme un plancher à 27.650 Cercle Finance • 17/05/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -O,92% à 27.825 mais a réduit de moitié ses pertes initiales qui étaient de -1,8% à 27.632Pts. L'indice n'a pas retracé son point bas inscrit à 27.385 jeudi matin et confirme l'existence d'un plancher à 27.650 (testé fin janvier). La structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 27.200 du 6 janvier... puis de celui des 26.854 du 28/12/2020.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.92%