Nikkei : palier des 30.000 préservé, gain hebdo de +2,43% Cercle Finance • 19/02/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,7% à 30.017) finit la semaine en hausse de +2,5% après avoir refermé le 'gap' ouvert au-dessus des 30.092 et inscrit un plus bas à 29.847. Le palier des 30.000 étant préservé en clôture, la tendance haussière demeurant intacte, le prochain objectif se situe toujours vers 31.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.72%