Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : nouveau record de clôture, volatilité quasi nulle Cercle Finance • 07/11/2019 à 08:43









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo (+0,11% à 23.330) ne réussit pas à établir un nouveau record annuel intraday (23.336 contre 23.352Pts mercredi 6/11). La séance a été particulièrement peu volatile avec 0,35% d'écart entre les extrêmes du jour. Mais le Nikkei ne véhicule aucun signe de retournement ni de signe précurseur de fermeture du 'gap d'évasion' ouvert au-dessus de 22.852 et de la résistance des 23.000 le 5/11. Le Nikkei, au plus haut depuis début octobre 2018, ne devrait plus rencontrer d'obstacle avant les 24.000Pts... et ultimement 24.448Pts

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.11%