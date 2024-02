Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : nouveau record de 34 ans et gain hebdo de +2,1% information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,1% à 36.897) finit la semaine au zénith (gain hebdo de +2,1%), sur un nouveau record de clôture de 34 ans (presque jour pour jour).

Le Nikkei semble bien reparti dans une dynamique haussière, en route pour un retracement de son zénith des 38.000.

Mais l'indice devra un jour ou l'autre consolider sa structure haussière en allant combler 2 'gaps' restés béants à 35.157 puis 34.540 (qui remontent au 11 et 10 janvier successivement), soit reperdre -5%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.