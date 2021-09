Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : nouveau record annuel et record de 30 ans à 30.795 information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Tokyo grimpe de 0,73% et aligne une 11ème séance de hausse sur une série de 12, pour un gain cumulé de 3.300Pts (+12%), sans aucun retracement. Le Nikkei inscrit un nouveau record annuel de clôture 30.670 et un record de 30 ans à 30.795 en intraday. Le zénith intraday des 30.715 du 16 février est donc dépassé... mais peut-être pas de façon assez nette pour écarter le risque d'un double-sommet (quasi parfait à ce jour). Si la hausse se poursuivait, ce serait en direction de 33.000 cette fois-ci.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.73%