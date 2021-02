Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : nouveau rally de +2% intraday, nouveau record 30 ans Cercle Finance • 16/02/2021 à 08:13









(CercleFinance.com) - Le Nikkei inscrit un nouveau record absolu de 30 ans à 30.714 (cela représentait une hausse de plus de 2M en intraday et +4% en 2 séances) et en termine sur un gain de +1,3% à 30.468. Le Nikkei ouvre un second 'gap' consécutif (+100Pts au-dessus des 30.092) après le 'gap' apparu la veille au-dessus des 29.650, lequel succède à celui des 27.625... et même des 26.854 du 28/12, l'origine du rallye actuel. L'obstacle des 30.000 étant franchi avec une détermination impressionnante, le prochain objectif se situe désormais vers 31.000... et il ne s'en faut déjà plus que de 1% supplémentaire !

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.28%