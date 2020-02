Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : ne s'effrite que de 0,39% malgré mauvaises nouvelles Cercle Finance • 21/02/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Tokyo reperd 0,39% à 23.386 et termine la semaine en replie de -1,27%, ce qui ne semble pas cher payé en regard des indicateurs économiques publiés ce vendredi, avec l'entrée en récession du Japon suite à la seconde contraction trimestrielle consécutive du PIB nippon. La résilience de Tokyo s'explique en partie par le soutien qu'apporte la faiblesse du Yen, retombé sous 120/E (-1,5% sur la semaine). Le Nikkei se maintient au milieu d'un corridor délimité par le plancher des 22.970 des 30 janvier et 3 février et la zone de résistance des 24.100 (un précédent sommet fin janvier 2018). En cas de poursuite de la consolidation amorcée sous 23.800, si Tokyo prend enfin compte des fondamentaux plutôt que de la liquidité dont la BoJ inonde le marché, une rechute vers 22.000 se profilerait.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.39%