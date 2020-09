Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : ne cède rien après pont de 4 jours, malgré W-Street Cercle Finance • 23/09/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,06% à 23.346 à la reprise des échanges après un long pont de 4 jours, marqué par une forte volatilité baissière vendredi puis lundi à Wall Street alors que la bourse nippone était close. Les places occidentales ont lourdement chuté dans l'intervalle (-4% en, moyenne en Europe) mais le Nikkei ne perd rien (la semaine précédente s'était achevé sur un repli marginal de -0,2% alors que le Nasdaq avait fortement reculé). Le Nikkei se maintient donc au-dessus de l'ex-ligne de crête des 23.300/23.400 (du 6 juin dernier au 24 août): la tendance haussière est préservée et le principal objectif demeure le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020.

