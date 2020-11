Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : modeste repli de -0,5% après 8 hausses et +2.630Pts Cercle Finance • 13/11/2020 à 09:13









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,53% à 25.386) termine la semaine sur un gain de +4,9% et sans être parvenu ce vendredi à se hisser au-delà des 25.588 testés en intraday la veille. L'indice avait repris plus de 11% depuis le 30 octobre (en 8 séances de hausse consécutive) et plus de +2.630ts au total, une consolidation pouvait survenir à tout moment. Si le trend haussier amorcé avec le débordement des 24.500 ne connait pas de répit, le potentiel de hausse libéré le 9 novembre se situe vers 27.600... mais le Nikkei a laissé un 'gap' béant à 24.389 le 6 novembre et le combler permettrait de consider la courbe.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.53%