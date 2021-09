Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : mis en pause vers 30.240 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,03% à 30.240) entame la semaine par une séance de pure camisole algorithmique avec un indice comprimé au sein d'une fourchette 30.200/30.400. Le Nikkei, comble le 'gap' des 30.358 du 17/09 et reste sous la menace d'un double-sommet... mais il faudrait que le Nikkei retombe sous l'oblique ascendante des 28.000 pour le valider. Il subsiste plusieurs 'gaps' à combler à court terme, notamment 29.705 (du 6/9), 29.150 (du 3/9), 28.626 (du 2/9), 28.158 (du 31/8)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.03%