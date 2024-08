Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei: mini-krach de -5,8%, 2ème plus lourd repli en 37 ans information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 09:19









(CercleFinance.com) - Tokyo subit un mini-krach d'anthologie : -5,8% pour le Nikkei (-8,3% en 48H), -6,15% pour le Topix (qui s'effondre de pratiquement -10% en 2 séances).

Le Nikkei craque complètement au lendemain de la seconde hausse de taux de l'année (qui provoque une nette remontée du yen) : l'indice dégringolait de près de -6% à quelques minutes de la clôture (jusque vers 35.880) avant d'en terminer à -5,81% vers 35.910, ce qui efface tous ses gains depuis le 7 février dernier.

Le Nikkei pulvérise le support majeur des 37.070 du 24 avril, puis le support des 36.546 (ex-zénith du 22 janvier) pour inscrire sa pire clôture depuis le 22 janvier.



Le Nikkei efface -2.215Pts, son deuxième plus fort recul en nombre de points en une seule séance de son histoire, le précédent cumul supérieur à -2.000 remontant à 1987.

Les prochains objectifs à la baisse seraient 37.551 (petit support du 26 janvier) puis le comblement du 'gap' des 35.157 du 11 janvier puis des 34.539 du 10 janvier.

En cas de rebond, l'ex-plancher des 37.068 deviendrait la principale résistance.







