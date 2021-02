Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : meilleure clôture de 30 ans mais pas record intraday Cercle Finance • 10/02/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Nouveau record de 30 ans pour le Nikkei qui grappille 0,2% à 29.563 et en termine au plus haut du jour... mais il n'a pu améliorer sa meilleure marque de 29.585 inscrite la veille. Le Nikkei engrange +6,6% en 8 séances de hause consécutives. Le dernier segment haussier s'est enclenché avec l'apparition d'un 'gap' d'évasion au-dessus de 28.785. Le Nikkei poursuit son rallye amorcé sur 16.360 en direction des 30.000... et peut-être des 32.700 car 100% constitue le prochain 'Fibo'.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.19%