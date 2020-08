Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : marque une pause de -0,25% sous 22.600 Cercle Finance • 05/08/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,25% vers 22.514 après 2 séances de forte hausse et un retracement des 22.600Pts. Le Nikkei marque une pause mais conserve toutes ses chances de s'en aller combler le 'gap' des 22.646 du 28 juillet.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.26%