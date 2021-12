Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : marque une pause, clôture au plus bas à -0,47% information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,47%) marque une pause après un gain de +4% en 4 séances et un test de 28.910 en intraday mais ne perd pas beaucoup de terrain: l'indice clôture cependant au plus bas à 28.725. Cela n'invalide pas une reprise en 'V' qui pourrait se prolonger en direction de 29.400.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.47%