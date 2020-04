Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : lourde rechute, comble le 'gap' des 18.100 Cercle Finance • 01/04/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -5,5% jusque sur à 17.871 puis en termine à 18.065. C'est une inversion de tendance caractérisée: et l'indice finit sous 18.100, le'gap' ouvert mercredi dernier lequel pourrait constituer un support utile

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -4.50%