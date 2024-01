Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei: limite la casse à -0,4% et perd -1,2% en 48H information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le Nikkei enchaine une seconde séance de consolidation (sans intensité) avec -0,4% à 35.477, s'éloignant un peu de son zénith inscrit à 36.008 lundi (-1,2% en 48H), un nouveau record de 34 ans.



L'indice avait entamé la séance en repli de -1,1% mais n'a pas été plus bas que 35.240: il n'a pas refermé le 1er 'gap', celui des 35.157 du 11 janvier (il y aura ensuite puis celui des 34.539 du 10 janvier).



A court terme, en cas de rebond, il ne semble plus y avoir que la zone sommitale des 38.000 de fin janvier 1990 comme référence historique et résistance potentielle.





