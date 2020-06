Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : limite considérablement la casse à 22.305 Cercle Finance • 12/06/2020 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei résiste remarquablement au plongeon de -6% de Wall Street et ne cède que -0,75% vers 22.305 : l'indice referme le 'gap' des 22.402 du 2 juin après avoir chuté de 3%, jusque vers 21.786. Le Nikkei n'était alors pas très loin de refermer le 'gap' des 21.475 du 27 mai : il ne cède donc que -1,7% sur la semaine contre -7,5% pour le Dow jones. Même si un plongeon a pu être évité, il n'existe d'ailleurs aucun support 'construit' avant la zone des 21.100Pts (ex seuil de timide rebond du 28 février au 4 mars).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.75%