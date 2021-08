Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : léger repli de -0,2%, les 28000 facilement préservés information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei met fin à une série de 4 séances de hausse consécutives : il consolide marginalement de -0,2% mais se maintient au-dessus du seuil des 28.000 (à 28.015). Le seuil des 28.000 a été préservé tout au long de la séance, ce qui est un signe de robustesse, la hausse pourrait reprendre et le Nikkei poursuivre son ascension vers le comblement du 'gap' des 28.700 du 13 juillet puis vers les 28.800.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.20%