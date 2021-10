Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : le rebond échoue sèchement avec le test des 28.000 information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit puissamment en début de séance (jusque vers 28.000, ex-support oblique ascendant moyen terme) mais ne conserve au final que +0,54% vers 27.678. Un rebond plutôt modeste après avoir chuté de -7% (jusque sur 27.300 en 4 séances). Tokyo n'écarte pas la menace d'un double-sommet sous 30.750, ce qui induit le test du plancher des 27.013 du 20 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.54%