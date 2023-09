Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : lâche -1,3%, support des 32.460 bientôt menacé ? information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 08:37









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une 3ème séance de repli (-1,32% à 32.571).

Le Nikkei compromet clairement sa dynamique haussière sous 32.900Pts et validerait un signal baissier sous 32.460 (l'ex-plancher du 11 septembre et support oblique moyen terme).

Si les acheteurs reprennent la main (mais ce sont les vendeurs qui renforcent leur emprise depuis 48H), les prochains objectifs restent les 2 précédents sommets inscrits à 33.750 puis 33.480, les 3 juillet et 1er août dernier.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.