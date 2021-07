Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : la semaine démarre mal, gare à la cassure des 27.400 Cercle Finance • 19/07/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,25% vers 27.652 ce qui réactive le scénario en 'rounding-top' sous 29.440Pts. Le scénario d'un double-bottom sur 27.400 se précise avec un test de 27.493 au plus bas du jour (et au plus bas depuis le 5 juillet) se dirige peut-être vers un triple-bottom... ou pas (la chute continuerait vers le 'gap' des 26.854 du 28 décembre 2020, niveau qui coïncide avec l'ex-résistance du 3 au 27/12). La tendance demeure globalement négative depuis la culmination sous 30.714 le 20 février dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.25%