Nikkei : la reprise se poursuit, dépasse les 28.700

(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,52%) se hisse vers 28.718Pts (et 28.852 en séance). Le scénario en 'rounding-top' sous 29.440Pts est probablement invalidé mais ce sursaut atypique qui ramène la bourse de Tokyo au-dessus de ses niveaux d'avant état d'urgence à Tokyo ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'un re-test du plancher des 27.448 du 13 mai

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.52%