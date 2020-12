Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : la BoJ le laisse consolider de 0,75%, elle fait tout Cercle Finance • 07/12/2020 à 08:51









(CercleFinance.com) - Le Nikkei chute de -0,75% vers 26.547 , ce qui efface la hausse de +0,4% de la semaine passée. L'indice perd un peu le contact avec le zénith de 30 ans inscrit à 26.890 jeudi dernier. Les valeurs japonaises consolident donc enfin après +15% en ligne droite depuis le 30 octobre. Le Nikkei ne sort pas pour autant de son canal ascensionnel vers les 27.000 et sa dynamique haussière reste intacte. On sait désormais que c'est la banque centrale japonaise qui a arraché Tokyo à la hausse au mois de novembre en achetant pour 434Mds$ de titres en bourse, devenant au passage le 1er détenteur d'actions japonaises, devant les fonds de retraite nippons. Dans ces conditions, puisqu'il n'y a plus de marché, le Nikkei devrait résister à l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.76%