Nikkei : l'onde de choc SBV fait chuter Tokyo de -1,67%

(CercleFinance.com) - Plombé par Wall Street (effondrement de SBV Financial) et le secteur bancaire, le Nikkei (-1,67%) met un terme brutal à une série de 5 séances de hausse consécutives et efface d'un coup un peu plus de la moitié des gains cumulés en retombant vers 28.144, limitant le gain hebdo à 0,8%.

Le Nikkei retombe après avoir validé le comblement du 'gap' des 28.530 (du 13/09/2022): en cas de poursuite de la correction, les principaux objectif se situent au niveau des 'gaps' laissés béants à 27.961Pts le 3 mars et 27.617 le 2 mars.

Le principal support moyen terme demeure 25.700 des 4 janvier 2023 puis des 20 mai, 10 juin, 3 octobre 2022.





